Korupsi IUP Bauksit Kalbar, Kejagung Sita Lamborghini Aventador Milik Tersangka

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita mobil mewah Lamborghini Aventador terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2017-2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan aset mobil mewah tersebut merupakan milik tersangka Sudianto alias Aseng selaku Beneficial Owner PT QSS.

"Pada tanggal 11 Juni sampai 16 Juni, tim gabungan telah melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan terhadap sejumlah barang bukti dalam perkara tata kelola IUP PT QSS atas nama tersangka SDT alias Aseng," kata Anang kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Selain Lamborghini Aventador, penyidik juga menyita sejumlah kendaraan lain, di antaranya Toyota Fortuner dan Toyota Camry. Tak hanya itu, alat berat pertambangan berupa ekskavator dan dump truck turut disita.