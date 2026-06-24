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Eks Ketua PN Kudus Dipecat Gegara Tilap Uang Lelang Rp2 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |17:48 WIB
Eks Ketua PN Kudus Dipecat Gegara Tilap Uang Lelang Rp2 Miliar
Eks Ketua PN Kudus dipecat gegara tilap uang lelang (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
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JAKARTA - Eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kudus berinisial SW menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Hal itu diputuskan setelah Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar Majelis Kehormatan Hakim (MKH). SW terbukti menerima uang pembayaran objek lelang hampir Rp2 miliar.

“Menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (4) huruf e Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," kata Ketua Sidang MKH, Hamdi, Rabu (24/6/2026).

Dijelaskan, pelanggaran etika bermula dari adanya laporan bahwa SW menerima uang sejumlah Rp1,9 miliar lebih dan Rp150 juta pada 2022 saat masih menjabat sebagai Ketua PN Kudus. Uang tersebut seharusnya digunakan sebagai pembayaran objek lelang berupa sebuah rumah.

Karena objek lelang tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang yang berlaku, uang itu kemudian dititipkan atau dikonsinyasikan kepada SW selaku Ketua PN Kudus saat itu. Namun, SW tidak menyetorkan uang sesuai kesepakatan sebagai hasil pembayaran lelang tersebut ke bank untuk pelunasan objek lelang dimaksud.

SW mengakui penerimaan uang tersebut dan menyatakan dana yang diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor.

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Topik Artikel :
PN Kudus Hakim hakim nakal
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