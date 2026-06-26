Prabowo Berikan Bantuan Alat Drumband untuk SDN Tegalega

JAKARTA – Kreativitas siswa SDN Tegalega, Kabupaten Sukabumi, yang berlatih drumband menggunakan peralatan sederhana dari barang-barang bekas mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk dukungan pemerintah sekaligus penghargaan atas semangat dan kreativitas para siswa, Presiden memberikan bantuan seperangkat alat drumband kepada sekolah tersebut.

Kepala SDN Tegalega, Usep Suwardi, menuturkan kegiatan drumband para siswa berawal dari ide sederhana untuk memeriahkan acara kenaikan kelas. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tersedia, para siswa berlatih dan menampilkan pertunjukan drumband yang kemudian menarik perhatian publik setelah videonya viral di media sosial.

"Pada awalnya, dalam acara kenaikan kelas kami iseng-iseng mengadakan marching band dari bahan-bahan bekas," ujar Usep saat menerima bantuan dari Presiden, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, bantuan alat drumband tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena itu, perhatian dan bantuan yang diberikan Kepala Negara menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan kreativitas dan semangat belajar siswa.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden dan instansi terkait. Sekolah kami memang sangat membutuhkan sarana dan prasarana demi kelancaran serta keberhasilan program pendidikan," tuturnya.