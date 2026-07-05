Transisi Haji Berjalan Baik, Kinerja Kemenhaj Diapresiasi Penasihat Khusus Presiden

JAKARTA — Kinerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam mengawal masa transisi penyelenggaraan ibadah haji mendapat apresiasi dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy. Menurut Muhadjir, tahun pertama transisi ini telah menunjukkan langkah-langkah yang tepat dan menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola haji nasional ke depan.

Apresiasi ini disampaikan Muhadjir Effendy saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang berlangsung di Lapangan Makodau, Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Dia menilai berbagai kebijakan yang diambil Kemenhaj selama masa transisi telah menghasilkan kemajuan yang signifikan.

"Ini adalah tahun pertama proses transisi. Saya kira kita semua dapat menyaksikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat. Lompatan yang dilakukan pada masa transisi ini juga sudah sangat baik, termasuk upaya membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Sabtu.

Ia menegaskan, pembangunan ekosistem haji menjadi langkah strategis agar penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berfokus pada operasional tahunan, tetapi juga memiliki sistem yang kuat, berkelanjutan, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada jemaah Indonesia.

Muhadjir juga menyampaikan apresiasi kepada Menhaj dan Wamenhaj atas kepemimpinan serta sinergi yang telah dibangun bersama seluruh jajaran dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Haji dan Umrah beserta Wakil Menteri Haji dan Umrah atas kerja sama yang luar biasa. Kolaborasi yang dibangun telah menjadi modal penting dalam mengawal proses transisi sekaligus meningkatkan kualitas layanan haji bagi masyarakat," katanya.

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M menjadi forum konsolidasi nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan haji tahun ini sekaligus merumuskan strategi penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada musim haji mendatang.

(Rahman Asmardika)

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