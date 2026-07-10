Prabowo Sindir 'Mental Kepiting': Banyak yang Dengki dan Berharap Indonesia Collapse!

KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkapkan adanya pihak-pihak yang tidak menyukai berbagai langkah yang tengah dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Prabowo saat peluncuran biodiesel B50.

"Banyak yang dengki, iri, maunya ngerjain kita, jelek-jelekin kita," kata Prabowo saat peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, pihak-pihak tersebut juga kerap mengampanyekan narasi negatif mengenai upaya pemerintah melalui media sosial.

"Kampanyenya di sosmed, ya kan, Indonesia chaos, Indonesia suram, Indonesia berantakan, akan collapse, akan collapse. Dia berharap collapse. Bayangkan, orang Indonesia sendiri berharap collapse," ujarnya.