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Awas! Generasi Muda Rentan Jadi Sasaran Kejahatan Digital

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |09:12 WIB
Awas! Generasi Muda Rentan Jadi Sasaran Kejahatan Digital
Ilustrasi kejahatan digital (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Polri menyatakan generasi muda merupakan kelompok paling rentan menjadi sasaran para pelaku kejahatan di ruang digital. Sebab, mereka merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan internet.

"Kami ingin mahasiswa memiliki literasi digital dan literasi keuangan yang kuat agar tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan digital," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Jumat (17/7/2026).

Ia menjelaskan, perlu dibangun ruang dialog yang terbuka guna memberikan edukasi komprehensif mengenai bahaya judi online, modus pinjaman online ilegal, serta pentingnya membangun budaya digital yang sehat.

Dengan begitu, Trunoyudo mengungkapkan bahwa agenda besar mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus dimulai dengan generasi muda yang unggul.

"Sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan sumber daya manusia yang unggul dan bebas dari pengaruh judi online maupun pinjaman online ilegal," ujarnya.

Polri berharap kolaborasi bersama dapat memperkuat literasi digital, meningkatkan kesadaran hukum, serta membangun ketahanan generasi muda terhadap berbagai bentuk kejahatan digital, khususnya judi online dan pinjaman online ilegal.

(Arief Setyadi )

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