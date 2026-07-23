Hari Anak Nasional, Ratusan Pelajar Kunjungi Istana Kepresidenan

JAKARTA – Suasana Istana Kepresidenan Jakarta dipenuhi antusiasme ratusan pelajar SMAN 55 Jakarta yang mengikuti program "Istana untuk Anak Sekolah" pada Kamis (23/7/2026). Kunjungan yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya memperkenalkan para siswa pada sejarah dan simbol kenegaraan, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk berani bermimpi dan berkontribusi bagi Indonesia.

Bagi Zhafirah Zeta, kesempatan menginjakkan kaki di Istana merupakan pengalaman yang selama ini hanya bisa ia bayangkan melalui layar televisi. "Ini merupakan momen yang tidak bisa terbayarkan betapa menyenangkannya, karena ini juga pertama kali bagi saya yang biasanya hanya melihat Istana Kepresidenan dari layar kaca, YouTube, atau TV. Ini pertama kali bagi saya menginjakkan kaki langsung di tempat yang biasanya hanya saya lihat dari TV," ujarnya.

Perasaan serupa dirasakan Septian Ramdhany. Kekagumannya terhadap kemegahan kompleks Istana justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan meraih cita-cita. "Benar-benar senang banget, apalagi di sini banyak ruangan yang terlihat sangat indah. Itu membuat semangat saya membara sekali ingin masuk ke Istana ini kelak dengan pangkat yang setara dengan pejabat-pejabat," katanya.

Selama berkeliling, para siswa menyaksikan berbagai sudut Istana, mulai dari Aula Hoegeng, ruang kerja Presiden, koleksi patung, hingga lampu kristal bersejarah yang semakin memperkaya pengalaman mereka. Bagi Arneo Rajasa dan Shaniza Rashadya, kunjungan tersebut membuka wawasan baru tentang pemerintahan.

"Menurut aku ini pengalaman pertama mengunjungi Istana Presiden, juga dapat insight-insight baru. Terus bisa merasakan bagaimana rasanya jadi menteri dan masuk ke ruang-ruang rapat," ucap Shaniza.