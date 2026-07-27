Pantau Bedah Rumah di Bandung, DPR: Program Pemerintah Harus Sampai ke Rakyat

Anggota DPR RI Rajiv memantau pelaksanaan Program BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BANDUNG - Anggota DPR RI Rajiv menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurutnya, pengawasan terhadap program bedah rumah penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan kualitas pembangunan tetap terjaga.

Pernyataan tersebut disampaikan Rajiv saat meninjau pelaksanaan Program BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah.

"Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Bandung, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan," ujar Rajiv melalui keterangan resminya dikutip Senin (27/7/2026).

Menurutnya, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta harapan baru bagi sebuah keluarga.

"Melihat kebahagiaan masyarakat penerima manfaat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa rumah yang layak bukan hanya bangunan fisik. Rumah yang baik dapat menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan harapan baru bagi sebuah keluarga," katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Rajiv juga memberikan tambahan bantuan pribadi sebesar Rp20 juta untuk masing-masing dari 17 rumah penerima manfaat. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp340 juta agar kualitas bangunan menggunakan material yang lebih baik.