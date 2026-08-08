Chelsea Vs AC Milan di SUGBK Hari Ini, Warga Diminta Gunakan Jalur Alternatif

JAKARTA - Laga uji coba dalam rangkaian tur pramusim antara Chelsea dan AC Milan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026). Masyarakat diminta menghindari kawasan tersebut untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

"Sehubungan digelarnya laga seru Indonesia Super Cup 2026 antara Chelsea Vs AC Milan pada Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB s.d selesai di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat," tulis keterangan akun TMC Polda Metro Jaya, Sabtu (8/8/2026).

Polisi memperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas dan dilakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan Gelora Bung Karno.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut agar terhindar dari kemacetan.

"Diimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut dan gunakan jalur alternatif, serta ikuti petunjuk dan arahan petugas di lapangan," ujarnya.