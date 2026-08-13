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Bentuk Kepercayaan Konsumen, Tolak Angin Raih Original Brand Award 2026 Kedelapan Kalinya

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |13:49 WIB
Bentuk Kepercayaan Konsumen, Tolak Angin Raih Original Brand Award 2026 Kedelapan Kalinya
Tolak Angin terima penghargaan Indonesia Original Brands Award 2026. (Foto: dok Sido Muncul)
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JAKARTA - Tolak Angin menerima penghargaan Indonesia Original Brands (IOB) Award 2026 kedelapan kalinya untuk kategori Obat Masuk Angin dengan predikat Excellent yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bekerja sama dengan BusinessDigest di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Direktur Marketing PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul), Maria Reviani menyampaikan, apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan ini. Bagi Maria, penghargaan Original Brand Award 2026 (IOB 2026) yang kedelapan kalinya didapatkan Tolak Angin, merupakan bentuk kepercayaan dari konsumen terhadap produk Tolak Angin.

"Kami sangat bersyukur dengan pencapaian ini, membuat perusahaan semakin semangat menjaga kualitas merek Tolak Angin dan terus mempertahankan nilai dari produk asli Indonesia ini," ujarnya. 

Maria menambahkan, pihaknya berupaya terus konsisten menjaga kepercayaan konsumen selama puluhan tahun untuk mempertahankan posisi sebagai merek utama serta menjaga kualitas dan keamanan produk. Selain itu, perusahaan juga terus melakukan inovasi agar tetap menjadi pilihan yang relevan bagi konsumen di masa sekarang dan masa depan.

"Bagi Tolak Angin, menjaga tradisi itu penting dengan tetap mengedepankan inovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan teknologi, Tolak Angin berkomitmen terus berinovasi agar terus terserap pasar dengan baik," tutur Maria.

(Foto: dok Sido Muncul)

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