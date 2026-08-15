22 Wilayah Siaga Tsunami Usai Gempa Dahsyat M7,7 di NTT, Ini Daftarnya!

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terjadinya tsunami usai terjadinya gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Mbay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peringatan dini tsunami meliputi wilayah NTT, Nusa Tenggara Barat (NTT), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

"Pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk wilayah: NTB, NTT, Sulsel, Sultra," demikian keterangan yang disampaikan BMKG, Sabtu (15/8/2026).

BMKG merincikan beberapa wilayah yang mendapatkan peringatan dini tsunami di NTT antara lain meliputi Manggarai Bagian Utara, Ngada Bagian Utara, Ende Bagian Utara, Sikka Bagian Utara, Pulau Ende, Pulau Sikka hingga Flores.

Sementara wilayah NTB antara lain meliputi Bima Pulau Sangiang, Bima Pulau Gili, Kota Bima bagian Utara, Dompu. Selanjutnya wilayah Sulsel meliputi Jeneponto, Bantaeng, Selayar, Bone, Wajo.