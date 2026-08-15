Gelombang Tsunami Juga Terdeteksi di Bulukumba dan Baubau Usai Gempa Dahsyat M7,7

Gelombang Tsunami Juga Terdeteksi di Bulukumba dan Baubau

JAKARTA - Gelombang tsunami juga terdeteksi di Baubau, Sulawesi Tenggara, usai gempa magnitudo (M) 7,7 di Mbay, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketinggian gelombang mencapai 0,3 meter.

"Tsunami akibat gempa telah terdeteksi di Baubau (05.47 WIB) 0,30 m," tulis BMKG melalui akun X-nya, Sabtu (15/8/2026).

BMKG juga melaporkan tsunami terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ketinggian gelombang 0,5 meter. "Bulukumba (05.58 WIB) 0,54 meter," ujarnya.

Sebelumnya, gelombang tsunami juga terjadi di Maurole, NTT. "Tsunami di Maurole (05.27 WIB) 0,94 meter," tulis keterangan BMKG.

Gelombang tsunami juga terjadi di Kawapante dan Folres Timur. Ketinggian gelombang di bawah 0,3 meter usai gempa.

"Tsunami telah terdeteksi di Kawapante (05.16 WIB) 0,38m, Flores Timur (05.24 WIB) 0,25m, Bakalang (05.41 WIB) 0,14 m," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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