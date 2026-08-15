Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelombang Tsunami Juga Terdeteksi di Bulukumba dan Baubau Usai Gempa Dahsyat M7,7 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |07:46 WIB
Gelombang Tsunami Juga Terdeteksi di Bulukumba dan Baubau Usai Gempa Dahsyat M7,7 
Gelombang Tsunami Juga Terdeteksi di Bulukumba dan Baubau
A
A
A

JAKARTA - Gelombang tsunami juga terdeteksi di Baubau, Sulawesi Tenggara, usai gempa magnitudo (M) 7,7 di Mbay, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketinggian gelombang mencapai 0,3 meter.

"Tsunami akibat gempa telah terdeteksi di Baubau (05.47 WIB) 0,30 m," tulis BMKG melalui akun X-nya, Sabtu (15/8/2026).

BMKG juga melaporkan tsunami terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ketinggian gelombang 0,5 meter. "Bulukumba (05.58 WIB) 0,54 meter," ujarnya.

Sebelumnya, gelombang tsunami juga terjadi di Maurole, NTT. "Tsunami di Maurole (05.27 WIB) 0,94 meter," tulis keterangan BMKG.

Gelombang tsunami juga terjadi di Kawapante dan Folres Timur. Ketinggian gelombang di bawah 0,3 meter usai gempa.

"Tsunami telah terdeteksi di Kawapante (05.16 WIB) 0,38m, Flores Timur (05.24 WIB) 0,25m, Bakalang (05.41 WIB) 0,14 m," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tsunami gempa Gempa NTT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236445//gempa_ntt-jCqM_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Manggarai NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/340/3236380//viral-imsL_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Robohkan Masjid Kubah Merah Putih di Manggarai Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236435//gempa-89Ox_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Memicu Tsunami di NTT Membuka Luka Sejarah 1992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236434//gempa-KAdy_large.jpg
Layanan 3 Operator Seluler Terdampak Gempa M7,7 di NTT, Komdigi Pantau Pemulihan 200 BTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236433//gempa-uY1X_large.jpg
235 Kali Gempa Susulan Guncang NTT, Bakal Meluruh dalam Waktu 2-3 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236431//gibran-o1mZ_large.jpg
Wapres Gibran Sampaikan Duka Mendalam atas Gempa M7,7 di NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement