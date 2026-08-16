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IPW: Ada Intervensi Saat Polisi Gerebek Gudang Penyelundupan Timah di Belitung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |21:38 WIB
IPW: Ada Intervensi Saat Polisi Gerebek Gudang Penyelundupan Timah di Belitung
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso.
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JAKARTA - Upaya aparat kepolisian menggerebek gudang penyimpanan pasir timah yang diduga akan diselundupkan di Belitung, Bangka Belitung, diduga mendapat perlawanan dari kelompok tertentu, demikian disampaikan Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, dugaan penghadangan aparat kepolisian oleh kelompok tersebut bukan pertama kalinya. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terkait batas kewenangan dalam penegakan hukum.

"Kalau di wilayah ada yang mengatasnamakan Satlap Tri Cakti menghalangi kepolisian dalam rangka penegakan hukum, itu satu fenomena berulang. Saat ini menguatnya militer mengintervensi wilayah penegakan hukum," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).

Sugeng menilai, ada dugaan keterlibatan aparat penegak hukum lain dalam sejumlah aktivitas penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian. Beberapa di antaranya yakni, terkait penindakan narkoba hingga penggerebekan peredaran BBM ilegal.

Kondisi tersebut, menurut Sugeng, menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap oknum aparat penegak hukum yang diduga masuk ke ranah penegakan hukum sipil. "Saya melihat ada satu pembiaran oleh Panglima TNI ketika aparaturnya masuk ke wilayah sipil," ujarnya.

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