Kapal Perang AS Kehilangan Daya Listrik Selama 4 Hari di Laut Cina Selatan

WASHINGTON - Sebuah kapal perang Angkatan Laut AS (US Navy) dilaporkan kehilangan daya listrik saat berlayar di Laut Cina Selatan bulan lalu, Insiden yang menimpa USS Benfold, sebuah kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke ini disebabkan oleh kegagalan sistem teknis.

"Pada 24 Juli 2026, saat sedang menjalankan operasi rutin di kawasan Indo-Pasifik, kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Benfold (DDG 65) melaporkan adanya gangguan teknis pada generatornya, yang menyebabkan hilangnya daya listrik," ujar Komandan Matthew Comer, juru bicara Armada ke-7 Amerika Serikat (AS), dalam sebuah pernyataan kepada USNI News.

"Tidak ada korban luka di kalangan awak kapal; mereka menunjukkan ketangguhan, kegigihan, profesionalisme, dan ketenangan yang teguh dalam merespons situasi tersebut," kata Comer, sebagaimana dilansir TRT.

Menurut pernyataan tersebut, pemadaman listrik itu menyebabkan para pelaut tidak mendapatkan layanan dapur, akses toilet, maupun pendingin ruangan, serta berdampak pada ketersediaan air bersih di atas kapal.

Gugus Tempur Kapal Induk George Washington, yang sebelumnya berlayar bersama USS Benfold, memberikan dukungan kepada kapal perusak tersebut selama insiden berlangsung. USS Robert Smalls, sebuah kapal penjelajah yang tergabung dalam gugus tempur tersebut, turut membantu menyediakan makanan bagi para awak kapal, ungkap Comer.

Investigasi mengenai penyebab insiden ini sedang dilakukan.



(Rahman Asmardika)

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