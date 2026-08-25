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Di Depan Jokowi, Ketum Projo Lempar Wacana "Percepatan Politik" Sebelum 2029

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |11:53 WIB
Di Depan Jokowi, Ketum Projo Lempar Wacana "Percepatan Politik" Sebelum 2029
Ketum Projo Budi Arie Setiadi. (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
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JAKARTA – Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan analisis mengenai potensi "percepatan sejarah" atau akselerasi dinamika politik nasional sebelum Pemilu 2029. Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie secara langsung di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hal itu diketahui dari sebuah video yang viral di media sosial (medsos) sebagaimana diunggah oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana melalui akun pribadi Instagram miliknya, @dennyindrayana99.

Dalam video tersebut, Budi Arie mengungkapkan instingnya bahwa situasi politik tanah air berpotensi bergerak lebih cepat di luar skenario konvensional pemilu lima tahunan. Ia pun mengimbau para relawan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan alternatif.

"Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong pemilu 2029-pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?" kata Budi Arie yang langsung disambut seruan "siap" dari para peserta.

Lantas, Budi Arie mengaitkan analisisnya dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini serta adanya riak-riak aspirasi di beberapa daerah. Ia kemudian memberikan contoh sejarah pada masa transisi kekuasaan tahun 1998, ketika dinamika politik memaksa terjadinya percepatan pemilu dari yang seharusnya dijadwalkan pasca-1997 menjadi tahun 1999.

"Saya pengalaman dengan gerak sejarah. Ini ada anomali di masyarakat saat ini. Ini ada demo Pati, Madura ikut demo tandingan. Ah ini sudah kayak Pam Swakarsa '98 nih. Pasti kalah yang preman," tutur Budi Arie.

"Sebab maksud saya terjadi anomali-anomali, variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Itu terjadi yang menurut pendapat saya terjadi patahan sejarah. Gimana tahun '97 tiba-tiba pemilu berikutnya tahun 1999," imbuhnya.

 

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Topik Artikel :
jokowi Projo Budi Arie Setiadi
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