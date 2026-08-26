KPK Sita Tiga Moge terkait Kasus Bea Cukai, Berikut Penampakannya

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Penyitaan kali ini menyasar tiga motor gede (moge) dengan merek BMW, Triumph, dan Kawasaki.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa barang mewah tersebut disita salah satunya dari Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda (GH).

"Disita dari Saudara GH dan pihak lainnya di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Diketahui, tiga moge tersebut sempat terparkir rapi di belakang Gedung Merah Putih KPK hari ini.

Terlihat moge BMW berwarna biru keabu-abuan di bagian tangki, dengan warna mencolok berupa cokelat pada bagian jok.

Untuk moge Kawasaki, tampilannya didominasi warna hitam dengan garis kuning keemasan di bagian tangki serta lis putih. Di bawah jok terlihat tulisan Z900.

Sementara itu, moge Triumph berwarna merah marun di bagian tangki dengan tulisan 'Triumph' berwarna keemasan.

(Rahman Asmardika)

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