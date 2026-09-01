Monyet Liar Ngamuk di Bekasi, Bocah Terluka Diserang

JAKARTA - Aksi monyet liar membuat seorang bocah di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, terluka. Polisi mengatakan, monyet liar tersebut menyerang korban saat hendak merebut makanan.

“Korban satu orang,” kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi, AKP Aliyani saat dihubungi wartawan, Selasa (1/9/2026).

Aliyani menerangkan, berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu tengah bermain bersama teman-temannya di teras rumah. Korban juga sedang memegang makanan ketika tiba-tiba didatangi dan diserang monyet liar.

"Anak sedang bermain di teras rumah bersama orang tua, sedang pegang makanan dan tiba-tiba datang monyet liar direbut. Bermain bersama teman-temannya," ungkapnya.

Dia menambahkan, pihak kepolisian bersama unsur terkait masih mencari keberadaan monyet tersebut.

“Anggota Polsek sudah melakukan cek TKP dan sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pencarian terhadap monyet liar tersebut. Namun sampai dengan saat sekarang belum ditemukan dan masih terus berupaya dan berkoordinasi dengan BPBD untuk melakukan pencarian,” pungkasnya.



(Awaludin)

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