Monyet Liar Bikin Panik Warga Cimahi, Petugas Damkar Kesulitan Evakuasi

CIMAHI – Warga Perumahan Cijerah 2, RW 11, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tengah memburu seekor monyet ekor panjang, Senin (11/8/2025).

Pasalnya, keberadaan monyet ekor panjang tersebut telah membuat resah. Warga tidak mengetahui persis dari mana hewan primata itu berasal, sebab tiba-tiba sudah berkeliaran di sekitar kompleks.

Monyet ekor panjang yang berukuran cukup besar itu tampak sedang duduk di loteng salah satu rumah warga. Warga berupaya memburunya namun cukup kesulitan.

"Warga takut kalau monyet seukuran babon itu menyerang dan melukai. Munculnya juga tidak tahu dari mana," kata salah seorang warga bernama Beben saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, monyet itu bergerak lincah, meloncat dari rumah ke rumah. Bahkan warga menyebut jika monyet itu juga turun dan berjalan mendekati gerobak salah seorang penjual pisang.