Bupati Paramitha Soroti Masalah Disabilitas di Brebes

JAKARTA – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas di wilayahnya. Ia pun berencana menggencarkan sejumlah program ramah disabilitas dalam rangka resolusi 2026.

Hal tersebut disampaikan Paramitha saat menyambangi para penyandang disabilitas di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam rangka merayakan malam pergantian tahun 2026. Paramitha memilih merayakan tahun baru secara sederhana bersama penyandang disabilitas.

“Kami akan merencanakan program yang lebih ramah disabilitas, baik di bidang layanan publik, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi,” ungkap Paramitha, Kamis (1/1/2026).

Paramitha didampingi sejumlah jajaran menyapa para penyandang disabilitas serta berbincang hangat, sekaligus memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah.

Menurut Paramitha, tahun baru merupakan momentum refleksi untuk memperkuat nilai kemanusiaan melalui berbagi dan empati sosial. Untuk itu, ia mengawali tahun baru 2026 dengan doa, kepedulian, dan saling menguatkan bersama penyandang disabilitas.