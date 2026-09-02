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BNPB: Karhutla Lampung Berhasil Dipadamkan, Masih Terus Dipantau

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |16:35 WIB
BNPB: Karhutla Lampung Berhasil Dipadamkan, Masih Terus Dipantau
BNPB sebut karhutla di Lampung telah berhasil dipadamkan.
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Lampung berhasil dipadamkan. Disebutkan bahwa per Rabu (2/9/2026), sudah tidak ada lagi titik api yang terdeteksi.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan sebelumnya luas lahan di Lampung yang terbakar mencapai 1.715 hektare lebih.

"Untuk Lampung, per hari kemarin kami tidak temukan lagi titik api, namun demikian kami tetap melakukan pemantauan," ujar Berton, Rabu (2/9/2026).

Meski telah padam, kualitas udara di Provinsi Lampung masih tergolong sedang. Dia menyebut hal ini disebabkan masih tertinggalnya asap bekas kebakaran.

"Kualitas udara tergolong sedang karena masih terdapat asap di sana," tutur dia.

BNPB juga memantau kawasan Taman Nasional Way Kambas yang dalam tiga hari ke belakang tidak ditemukan titik api.

"Satwa yang kita jaga dan lestarikan seperti gajah aman dan tidak terdampak karhutla," tandas dia.

(Rahman Asmardika)

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