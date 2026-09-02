Karhutla Riau Mulai Terkendali, Siak Tuntas dan Kerumutan 4 Hari Tanpa Titik Api

PEKANBARU - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah prioritas di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan positif.

Kebakaran di kawasan sekitar Taman Nasional Zamrud, Kabupaten Siak, telah berhasil ditangani. Sementara di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, tidak lagi terdeteksi titik api selama empat hari terakhir.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Akmadi mengatakan, perkembangan tersebut merupakan hasil kerja intensif tim gabungan yang melakukan pemadaman dan pendinginan hingga kondisi lapangan dinyatakan terkendali.

“Alhamdulillah, penanganan Karhutla di Siak dan Pelalawan menunjukkan hasil positif. Pemadaman intensif di beberapa lokasi mulai dapat diakhiri dan personel secara bertahap dikembalikan. Namun kewaspadaan tetap kita jaga,” kata Rabu (2/9/2026).

Di Kabupaten Siak, operasi pemadaman dan pendinginan Karhutla di kawasan sekitar Taman Nasional Zamrud, Kecamatan Dayun, resmi diakhiri setelah tim gabungan bekerja selama tujuh hari.

Sekitar 30 hektare lahan terdampak telah ditangani. Berakhirnya operasi ditandai dengan Apel Konsolidasi Akhir Penanganan Karhutla yang dipimpin Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Novendra Kasmara, Selasa (1/9/2026) sore.