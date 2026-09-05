Dentuman Misterius Tengah Malam Bikin Heboh Bandung, Pintu-Kaca Rumah Warga Bergetar!

BANDUNG – Suara dentuman misterius membuat heboh warga Bandung pada Sabtu (5/9/2026) dini hari. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Namun tidak hanya sekadar suara dentuman keras, fenomena tersebut bahkan membuat kaca jendela dan pintu rumah warga ikut bergetar dalam durasi yang cukup lama.

“Getaran masih terasa di beberapa daerah. Hingga kini belum ada informasi resmi dari pihak terkait tentang hal ini,” tulis @infojawabarat.

Fenomena ini bahkan menggetarkan pintu dan kaca rumah, berdasarkan data pemantauan Stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tidak tercatat adanya aktivitas gempa tektonik lokal di wilayah Jawa Barat pada kurun waktu kejadian tersebut.

Sejumlah netizen mendengar suara dentuman itu di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Purwakarta hingga Cianjur. Mereka juga mengaitkan dengan aktivitas lempeng bumi hingga latihan perang.

“Lagi latihan perang,” tulis @hendrawa***

“Paling aktivitas lempeng bumi ga si?,” timpal @mass***

(Fahmi Firdaus )

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