Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dentuman Misterius Tengah Malam Bikin Heboh Bandung, Pintu-Kaca Rumah Warga Bergetar!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |08:57 WIB
Dentuman Misterius Tengah Malam Bikin Heboh Bandung, Pintu-Kaca Rumah Warga Bergetar!
Ilustrasi AI
A
A
A

BANDUNG – Suara dentuman misterius membuat heboh warga Bandung pada Sabtu (5/9/2026) dini hari. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Namun tidak hanya sekadar suara dentuman keras, fenomena tersebut bahkan membuat kaca jendela dan pintu rumah warga ikut bergetar dalam durasi yang cukup lama.

“Getaran masih terasa di beberapa daerah. Hingga kini belum ada informasi resmi dari pihak terkait tentang hal ini,” tulis @infojawabarat.

Fenomena ini bahkan menggetarkan pintu dan kaca rumah, berdasarkan data pemantauan Stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tidak tercatat adanya aktivitas gempa tektonik lokal di wilayah Jawa Barat pada kurun waktu kejadian tersebut.

Sejumlah netizen mendengar suara dentuman itu di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, Purwakarta hingga Cianjur. Mereka juga mengaitkan dengan aktivitas lempeng bumi hingga latihan perang.

“Lagi latihan perang,” tulis @hendrawa***

“Paling aktivitas lempeng bumi ga si?,” timpal @mass***

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/340/3240178//viral-r4cS_large.jpg
Live Streaming Konten Pornografi, Wanita Ini Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240176//viral-82Vh_large.jpg
TNI AD Ungkap Penyebab Jembatan Gantung di Pangandaran Ambruk, Ini Hasil Investigasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/25/3240168//bandara_husein_sastranegara-sV7p_large.jpg
Kabar Baik Warga Bandung! Bandara Husein Sastranegara Siapkan Rute Internasional, Intip Persiapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/611/3239979//penuaan_dini-wP19_large.jpg
Lagi Tren Kerja Pakai Payung di Dalam Kantor demi Kulit Sehat dan Melawan Penuaan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/340/3240012//viral-rAlG_large.jpg
Kakek Tukang Tambal Ban Dicoret Bansos karena Terdata Punya Mobil, Istri Terkena Stroke Butuh Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/298/3239861//jajanan_orang_have-Emjp_large.jpg
Rekomendasi Jajanan Orang Have, Minimal Coba Sekali Seumur Hidup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement