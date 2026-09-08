Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RUU Reforma Agraria Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |11:54 WIB
RUU Reforma Agraria Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun 2026-2027 yang digelar Selasa (8/9/2026).

Kesepakatan itu bermula saat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pendapat fraksi-fraksi pun disampaikan secara tertulis. Kemudian, Dasco menanyakan persetujuan para anggota yang hadir. Para anggota dewan pun menyetujuinya.

"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota dewan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/337/2796642/hadi-tjahjanto-sebut-gtra-summit-wadah-percepatan-reformasi-agraria-7NfUHv1U7X.jpg
Hadi Tjahjanto Sebut GTRA Summit Wadah Percepatan Reformasi Agraria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/07/337/2340767/konflik-agraria-masih-tinggi-pemerintah-diminta-bentuk-lembaga-khusus-vqSh16TRID.jpg
Konflik Agraria Masih Tinggi, Pemerintah Diminta Bentuk Lembaga Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/12/337/2003659/pelaksanaan-reforma-agraria-di-era-jokowi-jk-tuai-pujian-PkQTB29KsJ.jpg
Pelaksanaan Reforma Agraria di Era Jokowi-JK Tuai Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/20/337/1953114/jokowi-ultimatum-menko-darmin-seminggu-lagi-perpres-reforma-agraria-harus-selesai-GTxiYKSdLj.jpg
Jokowi Ultimatum Menko Darmin: Seminggu Lagi Perpres Reforma Agraria Harus Selesai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/25/337/1802193/reforma-agraria-ini-target-jokowi-hingga-2019-a1Aw2yTZjS.jpg
Reforma Agraria, Ini Target Jokowi Hingga 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/25/337/1802001/jokowi-reforma-agraria-akan-hadirkan-keadilan-ekonomi-dan-kesejahteraan-rakyat-OyOORdoyvW.jpg
Jokowi: Reforma Agraria Akan Hadirkan Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement