Pemprov Maluku Utara Raih Apresiasi Berkat Layanan Kesehatan dan Rumah Layak

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara meraih dua penghargaan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar di Bidakara Assembly Hall, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Kementeriam Dalam Negeri pada ajang tersebut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara berdasarkan kinerja pada sejumlah layanan dasar dan program prioritas.

Tahun ini, penilaian mencakup empat kategori, yakni kesehatan, pendidikan, Program 3 Juta Rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI.

Maluku Utara meraih Terbaik II pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah pada tingkat provinsi.

(Foto: Pemprov Malut)

Capaian tersebut disertai manfaat konkret. Maluku Utara memperoleh insentif fiskal Rp1,5 miliar untuk bidang kesehatan dan tambahan alokasi 250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung program bedah rumah.