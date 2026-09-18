Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemprov Maluku Utara Raih Apresiasi Berkat Layanan Kesehatan dan Rumah Layak

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |22:00 WIB
Pemprov Maluku Utara Raih Apresiasi Berkat Layanan Kesehatan dan Rumah Layak
Pemprov Maluku Utara Raih Apresiasi Berkat Layanan Kesehatan dan Rumah Layak. (Foto: dok Pemprov Malut)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara meraih dua penghargaan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar di Bidakara Assembly Hall, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Kementeriam Dalam Negeri pada ajang tersebut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara berdasarkan kinerja pada sejumlah layanan dasar dan program prioritas. 

Tahun ini, penilaian mencakup empat kategori, yakni kesehatan, pendidikan, Program 3 Juta Rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI. 

Maluku Utara meraih Terbaik II pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah pada tingkat provinsi. 

(Foto: Pemprov Malut)
(Foto: Pemprov Malut)

Capaian tersebut disertai manfaat konkret. Maluku Utara memperoleh insentif fiskal Rp1,5 miliar untuk bidang kesehatan dan tambahan alokasi 250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mendukung program bedah rumah. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/11/3242987//bapenda_bbnkb_19_sept-dnwS_large.jpg
Kendaraan Eks Pelat Diplomatik Bisa Kena BBNKB, Ini Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/205/3242893//the_weeknd_konser-A314_large.jpg
The Weeknd Perluas Tur Stadion Bersejarah ke Asia 2026, Jakarta Masuk Daftar Destinasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/11/3242775//shopeepay_qris-DNUz_large.JPG
ShopeePay Bersama Bank Indonesia Dorong Manfaat Penggunaan QRIS bagi Pengguna dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/11/3242705//pajak_reklame_bapenda-LAFY_large.jpg
Iklan Billboard dan Videotron Kena Pajak Reklame, Yuk Kenali Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/623/3242636//pertamina_goes_to_campus-IOmU_large.jpeg
22 Kampus se-Indonesia Siap Adu Gagasan di Final Nasional PGTC 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/482/3242370//sunway_medical_centre_penang_hadir_di_sativa_expo_jakarta-Iz5w_large.jpeg
Sunway Medical Centre Penang Hadir di Sativa Expo Jakarta, Tawarkan MCU Mulai Rp5,5 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement