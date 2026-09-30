Penemuan Kerangka Manusia di Tepi Sungai Citarum Gegerkan Warga

BEKASI — Warga digegerkan dengan penemuan sesosok kerangka manusia di aliran Sungai Citarum, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Temuan yang sempat viral di media sosial ini kini tengah diselidiki pihak kepolisian.

Dari video yang beredar, kerangka tersebut dilaporkan ditemukan pada Selasa, (29/9/2026) sore di perbatasan Desa Sumber Reja dan Sumber Urip, serta langsung menjadi pusat perhatian warga sekitar.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani membenarkan adanya temuan dugaan kerangka manusia tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah bergerak cepat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP).

“Polsek Pebayuran dan Tim Identifikasi Polres Metro Bekasi sudah melakukan cek dan olah TKP,” kata Aliyani kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).

Ia menjelaskan, kerangka manusia itu pertama kali ditemukan oleh seorang pelajar yang sedang dalam perjalanan pulang sekolah.