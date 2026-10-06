Polres Malang Tinjau Uji Coba Pelaksanaan MBG Prasmanan, Pastikan Makanan Aman

JAKARTA - Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri melakukan pengecekan langsung pelaksanaan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) prasmanan. Hal itu dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima siswa aman, bersih, dan sesuai anjuran Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak, khususnya para siswa. Ia melakukan pengecekan bersama dengan Ketua YKB Cabang Malang Desy Rulian Syauri.

"Yang kami pastikan bukan hanya makanan sampai ke siswa, tetapi juga aman, bersih dan bergizi. Jangan sampai tujuan baik program ini terganggu karena kualitas makanan tidak terjaga," kata Rulian, usai pelaksanaan kegiatan, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, kualitas makanan menjadi bagian penting dalam keberhasilan program MBG. Sebab, makanan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi para siswa.