Pramono Akui Udara Jakarta Memburuk, 31 Rumah Sakit dan 44 Puskesmas Disiagakan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui kualitas udara di Ibu Kota memburuk dalam dua hingga tiga hari terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, Pramono meminta jajaran fasilitas kesehatan bersiaga untuk menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang tidak baik.

Meski demikian, Pramono menegaskan, tidak ingin menyalahkan pihak mana pun terkait memburuknya kualitas udara di Jakarta.

"Yang pertama, saya tidak mau menyalahkan siapa pun. Memang sekarang ini dalam 2-3 hari ini kondisi asap kita, kondisi udara kita mengalami kondisi yang memburuk," kata Pramono kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Pramono telah menginstruksikan Dinas Kesehatan DKI Jakarta beserta jajaran fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan agar warga yang mengalami gangguan pernapasan maupun masalah kesehatan lainnya tetap mendapatkan penanganan optimal.

"Memberikan bantuan sepenuhnya bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kondisi udara yang seperti ini," ujarnya.