Penampakan Paus Leo XIV, Pertama Kali sejak Operasi Kanker Paru-Paru

ROMA - Vatikan merilis foto pertama Paus Leo XIV sejak menjalani operasi paru-paru di Rumah Sakit Gemelli, Roma. Dalam foto yang dibagikan pada Jumat 16 Oktober 2026, Paus berusia 71 tahun itu terlihat mengenakan jubah hijau dan merayakan Misa di altar darurat di lantai sepuluh rumah sakit.

Paus didiagnosis menderita kanker paru-paru setelah menjalani operasi pada Selasa sore. Vatikan menyebut operasi tersebut "berhasil" dan berlangsung tanpa komplikasi.

Kantor pers Vatikan mengatakan Paus Leo "merayakan bersama staf medis dan perawat" serta berterima kasih kepada mereka atas pengabdiannya. Pada Jumat, Paus juga menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendesak gencatan senjata di Oleshky, Ukraina, yang diduduki Rusia. Ribuan orang di kota tersebut dilaporkan kehilangan akses terhadap makanan dan air.

"Fakta bahwa dia menerima panggilan dan berbicara dengan Paus, saya harap, dapat menjadi pertanda bahwa permintaan Paus memang akan dilaksanakan," kata Kardinal Pietro Parolin, sekretaris negara Vatikan, melansir BBC.

Kremlin tidak menyebutkan gencatan senjata secara langsung, tetapi menyatakan, "niat Vatikan untuk membantu menciptakan kondisi yang diperlukan untuk memastikan keselamatan penduduk kota dan untuk mengatur pasokan penting telah didukung".

"Telah disepakati untuk bekerja sama dalam masalah ini," tambahnya.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, juga menyerukan langkah untuk mengatasi situasi "putus asa" di Oleshky.