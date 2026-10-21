Daftar 6 Negara Terkecil di Dunia Berdasarkan Luas Wilayahnya

JAKARTA - Daftar 6 negara terkecil di dunia berdasarkan luas wilayahnya menarik untuk diulas. Hingga kini, negara-negara tersebut tetap berdiri sebagai negara berdaulat, meski luas wilayahnya hanya beberapa kilometer persegi hingga ratusan kilometer persegi.

Lantas, negara mana saja yang tercatat sebagai yang terkecil di dunia? Dilansir dari Britannica, berikut adalah daftar negara terkecil di dunia berdasarkan luas wilayahnya.

1. Vatikan

Vatikan menempati peringkat pertama dengan luas wilayah sekitar 0,44 km². Britannica mencatat bahwa Rusia, negara terbesar di dunia, hampir 39 juta kali lebih luas daripada Vatikan.

Negara ini berada di dalam kota Roma, Italia, dan menjadi pusat Gereja Katolik Roma dengan penduduk kurang dari 1.000 jiwa. Kewarganegaraan Vatikan diberikan kepada mereka yang bekerja di kantor Vatikan, seperti kardinal, anggota klerus, dan diplomat Takhta Suci. Negara ini dipimpin oleh Paus yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial.

2. Monako

Monako berada di peringkat kedua dengan luas wilayah sekitar 2,1 km². Negara ini berbatasan dengan Prancis dan Laut Mediterania. Monako menganut sistem monarki konstitusional dengan seorang pangeran sebagai kepala negara.

Lahan yang sempit mendorong Monako untuk menambah daratan melalui reklamasi. Meski memiliki lahan yang terbilang sempit, negara ini dihuni sekitar 39 ribu jiwa berdasarkan data tahun 2023, sehingga wilayahnya tergolong sebagai lingkungan yang padat penduduk. Monako dikenal sebagai resor mewah di Eropa, dengan Kasino Monte Carlo, Museum Oseanografi Monako, dan ajang Grand Prix de Monaco.

3. Naoero

Naoero (sebelumnya dikenal sebagai Nauru) memiliki luas wilayah sekitar 21 km² atau sekitar sepuluh kali lipat wilayah Monako. Negara kepulauan di Samudra Pasifik ini berdekatan dengan Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Kepulauan Marshall.

Naoero dipimpin oleh presiden yang dipilih anggota parlemen dan memiliki jumlah penduduk sekitar 12 ribu jiwa. Sumber daya utamanya adalah fosfat yang ditambang sejak 1907. Seiring menipisnya cadangan fosfat, Naoero berupaya mencari sumber pendapatan lain untuk menopang perekonomiannya