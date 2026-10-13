Paus Leo XIV Akan Jalani Operasi Pengangkatan Nodul Paru-paru di Roma

JAKARTA - Paus Leo XIV dijadwalkan menjalani operasi untuk mengangkat nodul kecil di paru-paru kirinya di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia, pada Selasa pagi. Pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun itu diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar satu minggu di rumah sakit.

Vatikan mengumumkan, bahwa tindakan medis tersebut membuat sejumlah agenda audiensi kepausan dibatalkan hingga 20 Oktober.

Leo mengungkapkan kondisi kesehatannya saat memberikan pemberkatan mingguan di Lapangan Santo Petrus, Minggu. Ia mengatakan, nodul kecil di paru-paru kirinya ditemukan saat menjalani pemeriksaan rutin.

Menurut Leo, nodul tersebut telah terdeteksi sejak dini dan kondisinya masih terkendali.

“Para dokter percaya bahwa tindakan adalah yang terbaik, jadi, mengikuti saran mereka, saya memutuskan untuk menjalani operasi untuk mengangkatnya,” kata Leo dalam pernyataan berbahasa Italia, dilansir dari Al Jazeera, Selasa (13/10/2026).