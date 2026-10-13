Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Paus Leo XIV Akan Jalani Operasi Pengangkatan Nodul Paru-paru di Roma

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |11:41 WIB
Paus Leo XIV Akan Jalani Operasi Pengangkatan Nodul Paru-paru di Roma
Paus Leo XIV (foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - Paus Leo XIV dijadwalkan menjalani operasi untuk mengangkat nodul kecil di paru-paru kirinya di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia, pada Selasa pagi. Pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun itu diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar satu minggu di rumah sakit.

Vatikan mengumumkan, bahwa tindakan medis tersebut membuat sejumlah agenda audiensi kepausan dibatalkan hingga 20 Oktober.

Leo mengungkapkan kondisi kesehatannya saat memberikan pemberkatan mingguan di Lapangan Santo Petrus, Minggu. Ia mengatakan, nodul kecil di paru-paru kirinya ditemukan saat menjalani pemeriksaan rutin.

Menurut Leo, nodul tersebut telah terdeteksi sejak dini dan kondisinya masih terkendali.

“Para dokter percaya bahwa tindakan adalah yang terbaik, jadi, mengikuti saran mereka, saya memutuskan untuk menjalani operasi untuk mengangkatnya,” kata Leo dalam pernyataan berbahasa Italia, dilansir dari Al Jazeera, Selasa (13/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vatikan Paus Paus Leo XIV
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/16/3223959//ilustrasi-aTSP_large.jpg
Peneliti Temukan Kuburan Paus Terbesar di Dunia, 7.000 Meter di Bawah Laut Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/18/3220740//paus_leo_xiv-QYx8_large.jpeg
Pesan Bersejarah, Paus Leo Minta Maaf atas Peran Gereja Katolik dalam Perbudakan Transatlantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/18/3212307//paus_leo_xiv-0R8t_large.jpg
Paus Leo Tanggapi Kecaman Trump, Tegaskan Tak Takut pada Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/18/3212094//presiden_amerika_serikat_donald_trump-05se_large.jpeg
Kecam Paus Leo, Trump: Dia Harus Perbaiki Perilaku dan Gunakan Akal Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/18/3211416//paus_leo_xiv-N9lT_large.jpeg
Laporan: Pemerintahan Trump Ancam Gunakan Kekuatan Militer terhadap Vatikan Terkait Kritik Perang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/18/3210694//paus_leo_xiv-Ic5f_large.jpg
Paus Leo Pimpin Misa Paskah Pertamanya, Serukan Perdamaian Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement