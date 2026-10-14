Paus Leo XIV Didiagnosis Kanker Paru-paru, Begini Kondisinya Usai Operasi

VATIKAN - Paus Leo XIV didiagnosis menderita adenokarsinoma paru, salah satu jenis kanker paru-paru. Pemimpin Gereja Katolik tersebut menjalani operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanannya di Rumah Sakit Universitas Agostino Gemelli, Roma, pada Selasa 13 Oktober 2026.

Dalam siaran pers Kantor Pers Takhta Suci, dokter Luigi Carbone dan profesor Stefano Margaritora menjelaskan bahwa Paus menjalani prosedur bedah minimal invasif dengan bantuan kamera.

Hasil pemeriksaan histologis selama operasi mengonfirmasi diagnosis adenokarsinoma paru, sesuai dugaan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelum tindakan bedah.

“Pemeriksaan histologis intraoperatif mengonfirmasi diagnosis adenokarsinoma paru, seperti yang diduga berdasarkan tes praoperatif,” demikian bunyi siaran pers tersebut, dilansir dari abcnews, Rabu (14/10/2026).

Vatikan menyebut Paus berada di ruang operasi selama sekitar tiga jam, sedangkan tindakan pembedahan berlangsung sekitar 90 menit. Operasi dinyatakan berhasil tanpa komplikasi.

Selama operasi, ahli patologi melakukan pemeriksaan jaringan melalui proses pembekuan, pengirisan, dan analisis sampel. Pemeriksaan tersebut dilakukan ketika pasien masih berada di meja operasi untuk memberikan hasil awal kepada tim bedah. Setelah prosedur selesai, Paus dilaporkan sadar sesuai perkiraan dan kembali ke kamarnya di lantai 10 rumah sakit.