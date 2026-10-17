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Jangan Asal Klik Tautan! Polri Ingatkan Bahaya Penipuan Online

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |20:10 WIB
Jangan Asal Klik Tautan! Polri Ingatkan Bahaya Penipuan Online
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polri mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan di ruang digital, dengan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai modus penipuan online. Modus tersebut antara lain penyamaran sebagai petugas bank dan instansi pemerintah, tawaran investasi, hingga penipuan berkedok hubungan asmara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan upaya tersebut sejalan dengan arahan Kapolri melalui program prioritas di bidang penegakan hukum, termasuk mendorong perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan.

“Keamanan di ruang digital membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima informasi, mengenali berbagai modus penipuan, dan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat dapat menerapkan sejumlah langkah sederhana untuk menghindari penipuan online. Langkah tersebut antara lain memastikan identitas pihak yang menghubungi melalui saluran resmi, tidak sembarangan mengeklik tautan, menjaga kerahasiaan kode OTP dan PIN, serta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan yang tidak masuk akal.

 

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Topik Artikel :
Penipuan Penipuan Online Polri
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