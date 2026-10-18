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Irjen Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia karena Sakit, Akan Dimakamkan Besok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |17:28 WIB
Irjen Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia karena Sakit, Akan Dimakamkan Besok
Irjen (Purn.) Napoleon Bonaparte meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. (Foto: Dok. Okezone)
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JAKARTA — Eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, meninggal dunia pada Minggu (18/10/2026). Sebelum mengembuskan napas terakhir, Napoleon dikabarkan sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit.

"Iya sakit, memang dirawat di rumah sakit," ungkap Kuasa Hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti, saat dikonfirmasi, Minggu (18/10/2026).

Maya tidak merinci terkait penyakit yang diidap Napoleon. Ia menyebut saat ini pihak keluarga masih berduka atas kepergian Napoleon.

"Saya juga belum dapat informasi karena masih berduka," lanjut dia.

Maya mengatakan Napoleon akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Bahagia, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Senin (19/10/2026) besok.

"Dimakamkan besok," tutup Maya.

(Rahman Asmardika)

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