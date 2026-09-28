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Dr. Siti Hasmah, Istri Mahathir Mohamad, Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |10:26 WIB
Dr. Siti Hasmah, Istri Mahathir Mohamad, Meninggal Dunia di Usia 100 Tahun
Tun Dr Siti Hasmah Mohamad Ali meninggal dunia di usia 100 tahun.
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PETALING JAYA — Istri mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur, pada Senin (28/9/2026) pagi. Kabar meninggalnya beliau dikonfirmasi oleh putranya, Tan Sri Mokhzani Mahathir.

Dilansir The Star, Dr Siti Hasmah Mohamad Ali yang lahir pada 12 Juli 1926 di Klang, Selangor merupakan salah satu dokter perempuan Melayu pertama di Malaysia. Beliau menjalani karier panjang di bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, serta pekerjaan sosial.

Almarhumah menempuh pendidikan kedokteran di King Edward VII College of Medicine di Singapura dan lulus pada tahun 1955.

Setelah bergabung dengan Kementerian Kesehatan, beliau bertugas sebagai petugas medis di berbagai wilayah negara tersebut, termasuk Kedah. Sebagian besar kiprahnya berfokus pada kesehatan masyarakat serta layanan kesehatan ibu dan anak.

Siti Hasmah menikah dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1956.

Pasangan ini dikaruniai tujuh orang anak, termasuk aktivis sosial dan penulis Marina Mahathir, serta mantan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhriz Mahathir.

(Rahman Asmardika)

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