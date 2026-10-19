Dukung Literasi Anak, MNC Peduli Salurkan Bantuan Buku ke TBM Cahaya Ilmu

MNC Peduli menggelar kegiatan di Taman Baca Masyarakat Rumah Baca Cahaya Ilmu, Jakarta Utara, 19 Oktober 2026.

JAKARTA – Guna menumbuhkan minat baca anak sejak dini, MNC Peduli menyalurkan bantuan buku cerita ke Taman Baca Masyarakat (TBM) Rumah Baca Cahaya Ilmu, Jakarta Utara, Senin (19/10/2026). Bantuan ini disalurkan untuk memperkuat program literasi dan mendukung kegiatan belajar anak-anak di wilayah tersebut.

Pemilik TBM Rumah Baca Cahaya Ilmu, Yati Suryati, menyambut baik bantuan tersebut. Menurutnya, tambahan buku ini sangat bermanfaat untuk mendukung program literasi yang selama ini rutin dijalankan di rumah bacanya.

Yati menjelaskan, salah satu program utama yang berjalan adalah kegiatan membaca buku selama 15 menit. Dalam program tersebut, pengajar membacakan buku kepada anak-anak, begitu pula para siswa senior kepada adik kelasnya.

“Jadi memang program 15 Menit Membacakan Buku ini butuh buku-buku baru atau perputaran buku-buku biar anak-anak tidak bosan itu-itu saja yang mereka baca,” ujar Yati.

Menurut Yati, ketersediaan bahan bacaan yang beragam menjadi faktor penting dalam menjaga antusiasme anak-anak. Kehadiran buku-buku baru memberi anak-anak lebih banyak pilihan cerita dan pengalaman membaca yang menyenangkan.