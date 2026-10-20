7 Negara yang Ternyata Tidak Punya Tentara

JAKARTA – Tujuh negara yang ternyata tidak punya tentara menarik untuk diketahui. Pasalnya, pemerintahan di berbagai belahan dunia pada umumnya membutuhkan pasukan militer untuk melindungi negaranya.

Merujuk pada World Population Review, militer atau tentara merupakan kekuatan tempur yang terorganisasi dengan persenjataan lengkap. Meski tugas utamanya adalah berperang dan menjaga kedaulatan negara, militer juga mengemban misi kemanusiaan, seperti menyalurkan bantuan pangan dan layanan medis bagi warga yang membutuhkan.

Di antara negara-negara dengan kekuatan militer terkuat seperti Amerika Serikat dan Rusia, terdapat sejumlah negara yang sama sekali tidak memiliki pasukan tentara. Meski demikian, keamanan negara-negara tersebut tetap terjamin berkat perlindungan militer dari negara tetangga di dekat mereka. Negara mana saja yang dimaksud? Berikut ulasannya.

Negara Tanpa Militer

Mengutip World Population Review, militer adalah kekuatan tempur yang sangat terorganisasi dan dipersenjatai secara lengkap, yang disahkan, dibiayai, dan dikelola oleh pemerintah suatu negara berdaulat.

Pada awalnya, militer dibentuk terutama untuk berperang. Meski begitu, institusi ini juga dapat menjalankan tugas kemanusiaan, seperti menyediakan makanan, air bersih, dan layanan medis bagi mereka yang membutuhkan.

Terdapat tiga kategori negara yang tidak memiliki militer, yakni:

Negara yang telah mengalami demiliterisasi Negara yang sejak awal berdiri tidak membentuk militer Negara dan wilayah tanpa militer

Monako yang merupakan bekas wilayah jajahan Prancis termasuk kategori kedua dan hingga kini masih mengandalkan Prancis dalam urusan pertahanan. Sementara untuk kategori ketiga, terdapat negara-negara yang tidak memiliki “kekuatan militer reguler”, namun pasukan kepolisian nasional mereka berperan sebagai kekuatan militer de facto, menurut definisi CIA.