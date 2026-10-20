MNC Peduli Ajak Anak-Anak Gemar Membaca Lewat Kegiatan Kreatif di Jakarta Utara

JAKARTA – Kegiatan membaca buku dan beragam aktivitas kreatif yang digelar MNC Peduli di Taman Baca Masyarakat (TBM) Rumah Baca Cahaya Ilmu, Jakarta Utara, mendapat sambutan antusias dari anak-anak, Senin (19/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajak mengikuti sejumlah aktivitas edukatif, mulai dari membaca, mewarnai, menari, hingga storytelling. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan MNC Peduli terhadap peningkatan literasi dan akses pendidikan anak melalui penyaluran sejumlah buku cerita.

Salah satu peserta laki-laki, Bian, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam sesi tanya jawab bersama peserta, Bian menyebut melukis atau mewarnai sebagai salah satu aktivitas yang diikutinya.

Saat ditanya mengenai kegiatan yang paling disukai, Bian juga memilih melukis atau mewarnai. Aktivitas tersebut menjadi salah satu cara bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas melalui kegiatan yang menyenangkan.

Selain aktivitas seni, kegiatan ini juga menghadirkan sesi membaca dan storytelling. Melalui sesi tersebut, anak-anak diajak mengenal cerita, mengembangkan imajinasi, serta membangun ketertarikan terhadap buku sejak dini.

MNC Peduli menyalurkan buku cerita untuk membantu menyediakan bahan bacaan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar di Rumah Baca Cahaya Ilmu.