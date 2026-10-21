Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Kirim Surat ke Panglima TNI soal Korupsi BNPB, Ini Isinya!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |14:36 WIB
KPK Kirim Surat ke Panglima TNI soal Korupsi BNPB, Ini Isinya!
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat ke Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Surat ini terkait penanganan perkara kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat dihubungi melalui pesan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan isi surat tersebut merupakan kolaborasi dan koordinasi terkait penanganan perkara BNPB. Termasuk, dugaan keterlibatan oknum TNI aktif.

"Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB”ujarnya.

“Yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan, termasuk terkait dugaan aliran uangnya"lanjut Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248958//kpk-wqM7_large.jpg
KPK Sita Perhiasan hingga Tiga Mobil saat Penggeledahan Kasus Korupsi BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248812//polri-uUjX_large.jpg
Kapolri Temui Panglima TNI, Bahas Tambang Ilegal hingga Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248378//kpk_memamerkan_barang_bukti_ott_bnpb-9eHP_large.jpg
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT BNPB: Uang Rp3,35 Miliar, Emas, hingga Kripto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248384//sertijab_wakil_panglima_tn_dan_ksad-vUO6_large.jpg
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Sertijab Wakil Panglima dan KSAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248366//konferensi_pers_di_gedung_merah_putih_kpk-iYUI_large.jpg
Adik Eks Kepala BNPB Jadi Tersangka Pengadaan Rp148 M, KPK: Dugaan Konflik Kepentingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248312//kasus_ini_muncul_di_saat_bnpb_menangan_sejumlah_bencana_di_indonesia-VeZj_large.jpg
DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana di BNPB Dihukum Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement