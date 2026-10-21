KPK Kirim Surat ke Panglima TNI soal Korupsi BNPB, Ini Isinya!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat ke Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Surat ini terkait penanganan perkara kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Benar, KPK sudah mengirimkan surat ke Panglima TNI, kemarin," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat dihubungi melalui pesan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan isi surat tersebut merupakan kolaborasi dan koordinasi terkait penanganan perkara BNPB. Termasuk, dugaan keterlibatan oknum TNI aktif.

"Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB”ujarnya.

“Yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan, termasuk terkait dugaan aliran uangnya"lanjut Budi.