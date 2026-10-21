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BNPB: Kombinasi Dry Ice dan OMC Efektif Turunkan Hujan di Tiga Provinsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |20:14 WIB
BNPB: Kombinasi Dry Ice dan OMC Efektif Turunkan Hujan di Tiga Provinsi
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi.
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JAKARTA - Kombinasi metode dry ice dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terbukti efektif menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Strategi ini tercatat berhasil memicu hujan di tiga dari empat provinsi yang menjadi sasaran operasi.

Kristomei mengatakan bahwa pihaknya terus memacu upaya penanganan karhutla melalui gabungan teknologi dry ice dan penyemaian awan menggunakan natrium klorida (NaCl).

“Per hari ini saja kita menerbangkan lima sorti di Kalimantan Tengah dan satu sorti di Sumatera Selatan. Jarak pandang yang sebelumnya terhambat di bawah 1.000 meter kini sudah terbuka hingga 7.000 meter,” ujar Kristomei di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurut Kristomei, penggunaan dry ice bertujuan untuk memecah dan membuka lapisan asap tebal yang merintangi sinar matahari. Kondisi tersebut diharapkan dapat memicu penguapan dan pembentukan awan hujan sebelum dilanjutkan dengan penyemaian NaCl.

“Dry ice itu teknologi untuk membuka asap yang menumpuk agar sinar matahari bisa masuk dan memicu penguapan. Setelah awan hujan terbentuk, barulah dilanjutkan OMC menggunakan NaCl supaya hujan bisa turun,” jelasnya.

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