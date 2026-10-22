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Perkara Payment Gateway Denny Indrayana Digugat via Praperadilan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |15:33 WIB
Perkara Payment Gateway Denny Indrayana Digugat via Praperadilan
Perkara payment gateway Denny Indrayana digugat via praperadilan (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Relawan Prabowo-Gibran, Garuda 08 bersama Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengajukan gugatan praperadilan terhadap perkara Payment Gateway yang menjerat Denny Indrayana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pada Rabu 21 Oktober 2026. Proses ini ditempuh agar perkara tersebut memiliki kepastian hukum.

Ketua Tim Hukum Merah Putih C Suhadi menjelaskan perkara tersebut tak memiliki kejelasan hukum atau mandek hampir 10 tahun. Padahal, menurutnya, Denny Indrayana telah ditetapkan sebagai tersangka. 

"Mengajukan permohonan terhadap kasusnya Bapak Dr. Denny Indrayana, ya, yang diprediksi ini sudah berjalan hampir 10 tahun tidak ada perkembangan," kata Suhadi.

Suhadi mengungkapkan, merujuk KUHAP baru, di Pasal 158 huruf e, dikatakan bahwa perkara yang mandek atau tidak berjalan bisa diajukan praperadilan. "Ini yang kita akan lakukan, ya, sebagai bentuk mencari kepastian hukum, ya, terkait dengan kasus masalah itu," sambungnya.

Ia mengaku berdasarkan informasi diperolehnya, perkara yang menjerat Denny Indrayana ini sebetulnya tidak dihentikan atau belum terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Maka, melalui gugatan praperadilan ini diharapkan perkaranya bisa dilanjutkan.

"Belum ada penghentian perkara, berarti kalau belum ada penghentian perkara, idealnya perkara harus dilanjutkan. Bukan hanya sampai kepada penyidikan dan menentukan tersangka, tapi juga harus dilanjutkan kepada tingkat penuntutan dan juga persidangan, ya," ucapnya.

Ia menegaskan permohonan praperadilan ini tak sekadar karena Denny Indrayana sebelumnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya rencana pengajuan praperadilan telah muncul sebelum Denny mengajukan gugatan ke MK.

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