Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Denny Indrayana Cs Adukan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP, Ini Empat Dugaan Pelanggarannya

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |15:41 WIB
Denny Indrayana Cs Adukan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP, Ini Empat Dugaan Pelanggarannya
Denny Indrayana Adukan Seluruh Komisioner KPU (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana bersama sejumlah pihak resmi mengadukan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (14/10/2026). Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Hari ini kami memasukkan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terkait dengan dugaan pelanggaran etik," kata Denny usai menyampaikan pengaduan di kantor DKPP, Jakarta Pusat.

Denny menyebut, terdapat empat dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU. Salah satunya berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang menjadi sorotan dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Pertama adalah KPU diduga kuat melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang sejauh ini dan dalam fakta persidangan Mahkamah Konstitusi tanpa proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247859//viral-IqBv_large.jpg
Bonatua Bawa Putusan MK Ijazah Gibran untuk Bukti Baru Gugatan Ijazah Jokowi ke PN Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247796//gibran_rakabuming_raka-NCOu_large.jpg
Relawan GI-JOE: Setop Politisasi Putusan MK soal Ijazah Gibran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247776//denny_indrayana-0PVC_large.jpg
Denny Indrayana Ibaratkan Kasus Ijazah Gibran seperti Strategi Parkir Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247720//denny_indrayana-WmHL_large.jpg
Denny Indrayana Beberkan Dugaan Pasal Selundupan yang Disebut 'Menggibran'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247729//pakar_komunikasi_politik_effendi_gazali-PW4V_large.jpg
Effendi Gazali: Golkar, PKS, dan PKB Terbuka Terima Aspirasi Hak Angket Ijazah Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247715//denny_indrayana-uRJ3_large.jpg
Denny Indrayana Bakal Laporkan KPU ke DKPP soal Dugaan 'Pasal Selundupan'
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement