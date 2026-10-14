Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Denny Indrayana Ibaratkan Kasus Ijazah Gibran seperti Strategi Parkir Bus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |10:28 WIB
Denny Indrayana Ibaratkan Kasus Ijazah Gibran seperti Strategi Parkir Bus
Denny Indrayana (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengibaratkan proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden seperti strategi parkir bus dalam sepak bola. Sebab, bola panas pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) kini ada di DPR RI.

"Karena itu, di samping proses pemakzulan yang wilayahnya politis, dan kalau bola ini kayaknya pertahanan di parlemennya ini berlapis nih, bus parkirnya nih," kata Denny dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, anggota DPR RI kini masih menunggu dan melihat perkembangan yang ada alias wait and see. Sebab, kendaraan untuk proses pemakzulan, menurutnya, sudah ada melalui putusan MK yang menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran setara SLTA atau sederajat.

"Wait and see semua, ada enggak penumpang yang naik nih, anggota DPR menuju ke pemakzulan. Yang di-wait and see adalah yang ditunggu bagaimana sikap pimpinan koalisi, bagaimana sikap pimpinan kabinet. Yang di-see, yang dilihat," jelasnya.

Namun demikian, dia menilai sikap tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, mereka memiliki pengaruh dalam menentukan arah politik dalam proses pemakzulan ini. "Dan itu wajar karena beliau adalah orang yang akan menentukan ke mana arah politiknya proses ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247720/denny_indrayana-WmHL_large.jpg
Denny Indrayana Beberkan Dugaan Pasal Selundupan yang Disebut 'Menggibran'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247715/denny_indrayana-uRJ3_large.jpg
Denny Indrayana Bakal Laporkan KPU ke DKPP soal Dugaan 'Pasal Selundupan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247514/dpr_ri-g4DQ_large.jpg
Berkaca dari Polemik Gibran, DPR Bakal Atur Ijazah Luar Negeri dalam UU Sisdiknas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247507/kpu_ri-BbAI_large.jpg
Lagi, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP Buntut Loloskan Gibran Jadi Cawapres 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247495/doli_kurnia-sv4H_large.jpg
Disindir Munafik, Doli Kurnia Serang Balik Hasyim: Dia Lupa 2 Kali Dipecat Sebagai Ketua KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247453/doli_kurnia-8uxO_large.jpg
Bantah Hasyim Eks Ketua KPU, Doli Kurnia Klaim Kantongi Bukti Pasal "Ijazah Gibran" Diselundupkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement