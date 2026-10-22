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Pramono Buka Job Fair di Jakarta, Ada 12.000 Lowongan Pekerjaan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |10:52 WIB
Pramono Buka Job Fair di Jakarta, Ada 12.000 Lowongan Pekerjaan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta resmi membuka gelaran Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 yang berlangsung di UKM Gallery, Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan pada Kamis (22/10/2026). 

Pameran bursa kerja yang diinisiasi Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi Jakarta ini menggandeng sekitar 100 perusahaan swasta, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menyediakan setidaknya 12.000 lowongan pekerjaan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat terhadap pembukaan bursa kerja ini. Hingga hari pertama pelaksanaan, tercatat sebanyak 28.484 lamaran telah masuk secara daring, belum termasuk para pelamar yang hadir langsung ke lokasi acara.

"Kurang lebih ada 100 perusahaan dan kemudian ada 12.000 lowongan pekerjaan. Mudah-mudahan ini bisa membantu, walaupun tentunya tidak bisa memenuhi semua harapan masyarakat," ujarnya pada wartawan, Kamis (22/10/2026).

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