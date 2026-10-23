Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Fenomena Hunter's Moon pada 26 Oktober, Ini Penjelasan BMKG

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |11:03 WIB
Ada Fenomena Hunter's Moon pada 26 Oktober, Ini Penjelasan BMKG
Ilustrasi Hunter's Moon (Foto: The Sun)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajak masyarakat untuk menyaksikan keindahan Bulan Pemburu (Hunter’s Moon) yang akan berlangsung pada malam 26 Oktober 2026. Apa itu Hunter’s Moon? yuk simak penjelasan dari BMKG.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menjelaskan bahwa Hunter’s Moon merupakan istilah tradisional untuk fase bulan purnama yang muncul setelah Harvest Moon, tepatnya pada Oktober. Kendati demikian, setiap tiga tahun sekali, ketika Harvest Moon jatuh pada awal Oktober, Hunter’s Moon akan bergeser ke November.

“Fenomena Hunter’s Moon tidak memiliki perbedaan fisik dengan bulan purnama biasa, tetapi memiliki latar belakang budaya dan karakteristik unik,” kata Ayu, Jumat (23/10/2026).

Nama Hunter’s Moon berasal dari tradisi kalender penduduk asli Amerika (suku Algonquian) dan pemukim awal Eropa. Jika Harvest Moon menandai panen raya, Bulan Pemburu menjadi momentum untuk melakukan perburuan.

Secara historis, perburuan pada Hunter’s Moon menjadi kegiatan yang ideal untuk mengumpulkan persediaan daging sebelum musim dingin tiba. Ladang-ladang yang telah dipanen akan menarik hewan buruan, seperti rusa dan rubah, untuk mencari sisa-sisa hasil panen. Sementara itu, cahaya bulan purnama yang terang akan memudahkan para pemburu melacak target perburuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/18/3194633/langit_birmingham-XtL7_large.jpg
Heboh, Langit Warna Pink Menyelimuti Birmingham Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/519/3141901/pisang-Roz1_large.jpg
Warga Madura Geger, Batang Pohon Pisang Bekas Bantal Jenazah Tiba-Tiba Berbuah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/337/3006993/fenomena-air-kawah-gunung-dempo-berubah-warna-dalam-semalam-ini-penjelasan-pvmbg-4Dhpgdxtzj.jpg
Fenomena Air Kawah Gunung Dempo Berubah Warna dalam Semalam, Ini Penjelasan PVMBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/512/2907623/cerita-penemuan-api-abadi-muncul-dari-retakan-tanah-di-grobogan-JTkMOjMHYn.jpg
Cerita Penemuan Api Abadi Muncul dari Retakan Tanah di Grobogan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899571/dampak-semburan-air-campur-gas-di-bogor-59-jiwa-mengungsi-AVGGQqx7HY.jpg
Dampak Semburan Air Campur Gas di Bogor, 59 Jiwa Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/338/2897660/fenomena-hari-tanpa-bayangan-warga-bekasi-heran-owKUuVM8j4.jpg
Fenomena Hari Tanpa Bayangan, Warga Bekasi Heran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement