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Nusron Wahid Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Usai Dua Kali Mangkir

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |10:24 WIB
Nusron Wahid Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Usai Dua Kali Mangkir
Nusron Wahid Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Usai Dua Kali Mangkir/Okezone
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JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada Rabu (4/11/2026).  Nusron dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Benar, hari ini Rabu (4/11), Sdr. NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menyebutkan, Nusron tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.22 WIB. Menurut dia, sedianya tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk Nusron hari ini.

"Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," ujarnya.

"Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik," sambungnya.

Sekadar diketahui, Nusron Wahid sebelumnya dua kali absen dari panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah.

 

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