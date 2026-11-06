Prabowo Terima Kredensial 11 Dubes Negara Sahabat, Ada Jepang-Malaysia

Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir di Istana Negara (foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kredensial atau surat kepercayaan, dari sebelas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Informasi adanya penyerahan surat kepercayaan dari Dubes negara sahabat ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir.

"Mau ada penyerahan kredensial oleh dubes-dubes asing," ungkap Tata sapaan Arrmanatha kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tata pun membeberkan bahwa sejumlah Dubes dari sebelas Dubes negara sahabat yang akan menyerahkan surat kepercayaan tersebut diantaranya Austria, Belgia, Jepang, hingga Malaysia.

"Ada 11. Antara lain dari Austria, Belgia, Jepang, Malaysia," bebernya.