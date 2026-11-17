BULOG Bangun Jalan Usaha Tani Sepanjang 1,2 Km, Dukung Produktivitas 500 Petani di Tabanan Bali

TABANAN – Perum BULOG terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kesejahteraan petani dan pembangunan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Komitmen tersebut diwujudkan melalui perbaikan Jalan Usaha Tani Subak Bengkel sepanjang 1,2 kilometer yang mendukung akses menuju 320 hektare lahan persawahan bagi sekitar 500 petani di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.

Selain memperkuat infrastruktur pertanian, BULOG juga menghadirkan bantuan pembangunan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pura Bedugul Beten Noho Subak Bengkel. Kedua fasilitas tersebut diresmikan oleh Direktur Keuangan Perum BULOG Hendra Susanto, Selasa (17/11).

Peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Camat Kediri I Putu Adi Supraja, Kepala Desa Bengkel I Nyoman Wahya Biantara, Kepala Subak Bengkel I Gede Ketut Jana Nuraga, serta Ketua Pura Bedugul Beten Noho I Wayan Dana.

Hadir pula Sekretaris Perusahaan Perum BULOG Dhana Putra Prasetya, Kepala Divisi Humas Perum BULOG Tomi Wijaya, Pemimpin Wilayah BULOG Bali Simon Melkisedek Lakapu, Manajer TJSL Perum BULOG Tri Augusta Dharma S., serta Babinsa, Bhabinkamtibmas, jajaran Perum BULOG, pengurus Subak, dan masyarakat Desa Bengkel.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertanian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur melalui program BULOG Peduli Petani ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat aktivitas pertanian dari hulu hingga hilir. Perbaikan Jalan Usaha Tani Subak Bengkel sepanjang 1.200 meter diharapkan mampu memperlancar mobilitas petani menuju lahan persawahan, mempermudah pengangkutan sarana produksi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi hasil panen.