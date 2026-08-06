Kawal Aspirasi Petani Toba, Makmur Marpaung Salurkan 1 Ton Lebih Benih Jagung

Anggota DPRD Sumut dari Partai Perindo, Makmur Marpaung menyalurkan 1 ton benih jagung kepada kelompok tani di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

TOBA - Lebih dari satu ton benih jagung hibrida disalurkan kepada enam kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui produktivitas pertanian yang lebih baik, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Penyaluran bantuan diawali di Poktan Dongan, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti. Sebanyak 225 kilogram benih jagung diserahkan untuk ditanam di lahan seluas 15 hektare. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi petani saat kegiatan reses.

"Kami membawa hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses. Bantuan benih jagung ini bentuk perhatian kepada petani agar produktivitas pertanian di Toba semakin meningkat," ungkap anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Perindo, Makmur Marpaung, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, bantuan benih diberikan sesuai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Toba yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Setelah musim panen padi berakhir, petani diharapkan dapat memanfaatkan lahan untuk menanam jagung sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan.

"Kami berharap setelah panen padi, masyarakat bisa langsung menanam jagung. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan hasil panen sekaligus menambah pendapatan petani," tutur legislator yang duduk di Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumatera Utara ini.

Makmur menilai penguatan sektor pertanian merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi kerakyatan. Ketika petani memperoleh akses terhadap benih berkualitas dan biaya produksi dapat ditekan, produktivitas diyakininya akan meningkat sehingga pendapatan petani ikut bertambah.

"Bantuan benih jagung hibrida ini bentuk perhatian nyata Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut terhadap para petani. Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan secara optimal," tegas Makmur.