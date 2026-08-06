Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kawal Aspirasi Petani Toba, Makmur Marpaung Salurkan 1 Ton Lebih Benih Jagung

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |16:39 WIB
Kawal Aspirasi Petani Toba, Makmur Marpaung Salurkan 1 Ton Lebih Benih Jagung
Anggota DPRD Sumut dari Partai Perindo, Makmur Marpaung menyalurkan 1 ton benih jagung kepada kelompok tani di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
A
A
A

TOBA - Lebih dari satu ton benih jagung hibrida disalurkan kepada enam kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui produktivitas pertanian yang lebih baik, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Penyaluran bantuan diawali di Poktan Dongan, Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti. Sebanyak 225 kilogram benih jagung diserahkan untuk ditanam di lahan seluas 15 hektare. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi petani saat kegiatan reses.

"Kami membawa hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses. Bantuan benih jagung ini bentuk perhatian kepada petani agar produktivitas pertanian di Toba semakin meningkat," ungkap anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Perindo, Makmur Marpaung, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, bantuan benih diberikan sesuai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Toba yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Setelah musim panen padi berakhir, petani diharapkan dapat memanfaatkan lahan untuk menanam jagung sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan.

"Kami berharap setelah panen padi, masyarakat bisa langsung menanam jagung. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan hasil panen sekaligus menambah pendapatan petani," tutur legislator yang duduk di Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumatera Utara ini.

Makmur menilai penguatan sektor pertanian merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi kerakyatan. Ketika petani memperoleh akses terhadap benih berkualitas dan biaya produksi dapat ditekan, produktivitas diyakininya akan meningkat sehingga pendapatan petani ikut bertambah.

"Bantuan benih jagung hibrida ini bentuk perhatian nyata Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut terhadap para petani. Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan secara optimal," tegas Makmur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228223//mentan-BlFu_large.jpg
Petani Merauke Disebut Makin Sejahtera, Mentan Ungkap Sudah Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170869//gubernur_bobby_perubahan_apbd-ATOu_large.jpg
Pembangunan Sumut Tembus Rp12,5 Triliun, Bobby Nasution Sampaikan Ranperda P-APBD 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166844//petani-FPvc_large.jpg
Nilai Tukar Petani Naik 0,76 Persen, Harga Gabah Jadi Penopang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165077//harga_beras-O1bj_large.jpg
Mentan Klaim Harga Beras Turun di 15 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/340/3155554//dprd-RDIi_large.jpg
Legislator Perindo Makmur Marpaung Ajak Masyarakat Tapanuli Raya Jadikan Keberagaman Kekuatan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement