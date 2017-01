Jokowi Intruksikan Mendikbud Beri Anak Yatim KIP

BOGOR - ‎Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi menargetkan akan segera mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada pelajar yang telah menjadi yatim di seluruh penjuru Tanah Air.

Mahajir mengaku telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mewujudkan salah satu target program kerja di era pemerintahannya pada tahun 2017.

"Oh kalau ini bisa segera. Saya sudah dipanggil Pak Presiden, dan beliau sudah meminta ini dan ada datanya lengkap dan siap. Jadi ini kita nyetakkan saja kartunya. Inikan sudah by name dan by address. Kita tinggal nyetakkan saja. Nanti setelah itu, beliau (Presiden) meminta kami mencanangkan pemberian kartu secara nasional," kata Muhajir di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).

Kendati demikian, ia mengaku belum dapat menargetkan kapan penditribusian KJP tersebut dapat sampai ke tangan para anak yatim yang ada di Indonesia. Hal itu lantaran, pihaknya tengah melakukan validasi data guna memastikan KJP diberikan kepada orang yang membutuhkan.

"Mungkin masih ada yang tertinggal atau ada yang kurang. Inikan sudah ada datanya. Kenapa tidak dapat KIP? Karena tidak masuk ke daftar anggota keluarganya. Kenapa ini dapat? Mungkin dia masih tinggal di keluarganya," terang Muhajir.

Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi mengintruksikan agar seluruh anak yatim‎ yang berstatus pelajar harus mendapatkan KIP guna mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Yang berkaitan dengan KIP dan KIS saya ingin agar diperluas lagi pemberiannya. Tadi malam saya sudah telepon Mendikbud agar KIP juga diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita dan segara ini bisa kita mulai. Untuk diwujudkan keadilan sosial, saya juga minta tidak dilupakan pembangunan kultur, pembangunan karakter dan mental bangsa‎," kata Jokowi. (sym)