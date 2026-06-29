Kronologi Kecelakaan Maut Truk Tabrak Sejumlah Motor di Bekasi, Sempat Terobos Lampu Merah

BEKASI - Kecelakaan maut melibatkan satu unit truk wing boks dengan sejumlah motor di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan itu mengakibatkan satu orang tewas dan lima lainnya terluka.

Kanit Laka Lantas Polsek Rawalumbu, Iptu Asep Tiana mengungkapkan kronologi terjadinya kecelakaan maut tersebut.

“Dugaan sementara menurut saksi sih dia udah posisi merah, tapi terus yang lampu merah yang dari Unisma ke arah Kartini udah hijau,” kata Asep saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

“Nah, nggak tahu mobilnya blong apa emang dia maksa untuk menerobos lampu merah," lanjut Asep.

Asep menerangkan, truk tersebut diduga mengalami rem blong. Truk juga sempat nyerobot lampu merah. “Dugaan sementara rem blong, dia nyerobot lampu merah mobil boksnya," pungkasnya.